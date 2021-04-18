99% пассажиров московского метро носят маски

99% пассажиров московского метро носят маску Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажиров московского общественного транспорта продолжают проверять на наличие масок и перчаток. По словам руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова, 99% пассажиров заходят в метро в масках.

- 99% пассажиров носят маски в метро, ещё около 70% - перчатки. Мы будем и дальше проверять наличие средств защиты у пассажиров Московского транспорта. - Несмотря на снятие ряда ограничений в начале года, это все ещё важнейшая рекомендация врачей, поэтому и маски, и перчатки нужно продолжать носить, — сообщил Султанов.

Он отметил, что в течение недели контролеры успевают проверить практически все станции метро и маршруты наземного городского транспорта. Также около 1,8 тысяч сотрудников московского транспорта каждый день сообщают пассажирам о необходимости носить маски и перчатки. Кроме того, они контролируют соблюдение требований.