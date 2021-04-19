Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Город помог ещё четырем предприятиям локализовать свое производство»

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В первом квартале 2021 года четыре производителя - медицинских изделий, санитарно-гигиенического оборудования и средств для дезинфекции, детских игрушек и алмазных материалов, воспользовались услугой Агентства промышленного развития Москвы по локализации производства в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С помощью Агентства промышленного развития Москвы компании нашли площадки для расширения своего производства, их общая площадь составила 5,2 тысячи квадратных метров, - отметил заместитель мэра. - Предприятия планируют вложить 1,1 миллиарда рублей в развитие этих площадок. Благодаря расширению производств появится более 120 новых рабочих мест. В прошлом году Агентство промышленного развития помогло расширить или разместить свое производство в столице семи предприятиям. Общий объем запланированных ими инвестиций составляет 1,7 миллиарда рублей».

В этом году площадку для развития получили производитель медицинских изделий «Кристи», производитель санитарно-гигиенического оборудования и дезинфицирующих средств «РБР треи д», разработчик уникальных решений для различных отраслей промышленности на основе свойств синтезируемых материалов из алмаза «Фрезарт» и изготовитель детских игрушек «Столичные игрушки».

«Локализация производства на территории города – одна из самых востребованных услуг Агентства промышленного развития Москвы, - рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Мы также ведем «Банк технологий», в котором столичные промышленники могут найти передовые технологические разработки для оптимизации производственных процессов, поддерживаем работу горячей линии для промпредприятий и чат-бота в Телеграм, через которые можно, к примеру, узнать о действующих в Москве мерах поддержки и возможностях технологического аудита. Агентство также оказывает услугу полного техаудита предприятия».