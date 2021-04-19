Желтый уровень опасности в Москве продлен до 21 апреля

Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды. По данным специалистов, во второй половине дня во вторник, 20 апреля, жителей столичного региона ждет сильный порывистый ветер и дождь.

«До полудня характер метеоусловий благодаря погожему антициклону существенно не изменится, но во второй половине дня скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном», - цитирует специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца РИАМО.

В Гидрометцентре предупредили, что из-за непогоды желтый уровень погодной опасности в регионе будет действовать с 21 часа 20 апреля до 21 часов 21 апреля, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, в понедельник, 19 апреля, в городе также действовало предупреждение о сильном ветре. При этом погода в столице пока сохраняется теплая +10…+12 градусов, передает телеканал «360».