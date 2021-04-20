Собянин: Ровно год назад госпиталь в Вороновском принял первых пациентов с COVID-19

За год работы врачи и медсестры «Вороновского» спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тысячам москвичей, заболевших ковидом. Фото: Андрей Никеричев /Агентство «Москва».

Ровно год назад в Москве был открыт госпиталь «Вороновское». С первых же дней новый инфекционный центр был переориентирован для лечения больных с COVID-19. Об итогах первого года работы клиники мэр столицы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте.

- Ровно год назад первых пациентов принял Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское». Построенная всего за месяц новая клиника очень помогла в борьбе с пандемией. Особенно весной прошлого года, когда городские больницы работали с колоссальной нагрузкой. За год работы врачи и медсестры «Вороновского» спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тысячам москвичей, заболевших ковидом, - написал Сергей Собянин.

Самому пожилому пациенту, которого вылечили врачи госпиталя, было 95 лет.

- Каких сил это стоило, знают только сами медики, - отметил мэр столицы.

За год в диагностическом отделении госпиталя было проведено более 17 тысяч исследований компьютерной томографии. В лаборатории «Вороновского» сделали 3,2 миллионов анализов, в том числе 187 тысяч ПЦР-тестов. Все отделения клиники – лечебное, приемное, диагностическое, реанимационное – оборудованы самой современной медицинской техникой. В стационаре могут проходить лечение одновременно до 800 пациентов. Каждую койку можно в течение суток переоборудовать в реанимационную. «Вороновское» - это еще и база для обучения, здесь в Симуляционном центре медиков тренируют оказывать помощь больным с коронавирусной инфекцией. За год обучение прошли более 400 столичных врачей.

Госпиталь располагается достаточно далеко от МКАД, поэтому большинство персонала работает здесь вахтовым методом. Для врачей и медсестер построены общежития и оборудована зона отдыха на свежем воздухе. По словам Сергея Собянина, после окончания пандемии Московский клинический центр «Вороновское» станет обычной инфекционной больницей.

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, за минувшие сутки в Москве было выявлено 2 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедший день в больницы и клиники были госпитализированы 903 человека. В столице развернута масштабная вакцинация: привиться от коронавируса можно одном из пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8 до 20 часов. Прививки делают и в частных медицинских клиниках: городской департамент здравоохранения заключил соглашение со 112 частными медучреждениями столицы, 90 из которых уже начали вакцинировать москвичей.

Пункты вакцинации появились и в торговых центрах. Первым выездную бригаду врачей у себя принял ГУМ. А с 21 апреля привиться от COVID-19 можно будет и в ЦУМе, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Практика показывает, что приходить вакцинацию москвичи предпочитают именно в таких точках. К примеру, в ГУМе прививку сделали уже более 15,5 тысячи человек, - рассказала Анастасия Ракова. - Поэтому мы продолжаем расширять возможности для вакцинации, выбирая для ее проведения главные точки притяжения.

В скором времени вакцинацию начнут проводить еще в двух торговых центрах Москвы – «Шангал» и «XL Дмитровка». Во всех торговых центрах прививку можно сделать бесплатно и без предварительной записи.