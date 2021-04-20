Власти Москвы не согласовали митинг 21 апреля и демонстрацию 1 мая

Московские власти не согласовали митинг, планирующийся в столице 21 апреля сторонниками Алексея Навального, а также демонстрацию и другие акции, готовящиеся 1 мая. Причиной является запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за пандемии COVID-19, а также нарушение требований федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Как сообщает Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, меры по поэтапному снятию карантинных ограничений, введенные столичными властями, адекватны эпидемиологической ситуации. Они не отменяют запрет на публичные массовые мероприятия, введенный указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года.

- В связи с изложенным проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может, - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что при подаче уведомления о проведении митинга 21 апреля были допущены нарушения, и из-за эпидемиологической обстановки столичные власти не согласовали акцию на Манежной площади.

- Уведомление о митинге 21 апреля было подано в правительство Москвы с нарушениями требований, установленных федеральным законом от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, по данным ведомства, люди, которые в уведомлении указаны как организатор в акции и лица, уполномоченные выполнять распорядительные функции по организации и проведению мероприятия, сейчас находятся за пределами России.

Столичные власти не согласовали и другие заявленные публичные мероприятия, в том числе демонстрацию, которую 1 мая собирались провести сторонники КПРФ, митинг ЛДПР, намеченный на тот же день, и митинг Московской федерации профсоюзов. Причиной также служит запрет на проведение массовых мероприятий в условиях пандемиии коронавируса.

Представители департамента напомнили, что если публичные акции все-таки состоятся, их организаторов и участников могут привлечь к ответственности.

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, за минувшие сутки в Москве было выявлено 2 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедший день в больницы и клиники были госпитализированы 903 человека.