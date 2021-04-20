Столичный производитель молочной продукции внедрит «зеленые» технологии в сельском хозяйстве

В России компания планирует работать в направлении повышения качества и эффективности производства сырого молока и сокращения выбросов парниковых газов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Московские предприятия компании «Вимм-Билль-Данн», получившей статус промышленного комплекса в 2016 году, станут частью глобальной программы PepsiCo+. Она предполагает до 2030 года внедрение практик регенеративного сельского хозяйства на 3 миллионах гектаров земель по всему миру. В России компания планирует работать в направлении повышения качества и эффективности производства сырого молока и сокращения выбросов парниковых газов.Напомним, «Вимм-Билль-Данн» является частью компании PepsiCo – крупнейшего производителя напитков и продуктов питания в России. В Москве работают два завода «Вимм-Билль-Данн» – Царицынский и Лианозовский молочные комбинаты.

«Компания работает с поставщиками для повышения качества и эффективности производства сырого молока, что способствует сокращению выбросов парниковых газов, связанных с ведением молочного животноводства, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - К 2030 году PepsiCo в России планирует сократить объем выбросов парниковых газов на 40 процентов относительно уровня 2015 года. Имея статус промышленного комплекса московские предприятия компании получают значительные налоговые льготы. С 2016 года им удалось сэкономить порядка 400 миллионов рублей. Эти средства идут на модернизацию производств».

Например, для промкомплексов на 80% снижена ставка земельного налога и арендная плата за землю, а ставка налога на имущество сокращена вдвое.

«В 2019 году Царицынский комбинат запустил линию по изготовлению натурального охлажденного сока, а Лианозовский расширил ассортимент продукции и запустил новые линии, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Вследствие активного развития предприятия нуждаются в большем количестве сырья. Теперь ежегодно в общей сложности они закупают около 500 тысяч тонн молока, что в среднем превышает показатели 2016 года более чем на шесть процентов».

В 2020 году власти города заключили с «Вимм-Билль-Данн» офсетный контракт, в рамках которого компания наладит производство более 40 наименований продукции, в том числе молока, соков, детских пюре. Эти продукты в течение восьми лет, начиная с 2022 года, будут поставляться на молочные кухни города, а сумма контракта составит 30,6 миллиарда рублей. Предприятие инвестирует в этот проект более 2 миллиардов рублей.