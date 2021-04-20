Ремонт двух путепроводов на трассе «Дон» начался в Подмосковье

На трассе "Дон" отремонтируют 2 путепровода. Фото: архив "КП"

В Московской области на трассе М-4 «Дон» начался ремонт двух путепроводов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«На 40-м километре трассы М-4 «Дон» стартовали ремонтные работы на двух путепроводах через железнодорожное полотно. В планах дорожников не только заменить асфальт, но и провести ремонт конструкций путепроводов, в частности опор и ригелей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Планируется также, что строители обновят выравнивающий слой пролетного строения, проведут гидроизоляцию и заново уложат асфальт. Все работы на путепроводах могут занять больше года.

Добавим, что из-за ремонтных работ на участках изменена организация движения и скоростной режим. Полосы для движения автомобилей пришлось сузить 3,75 до 3,25 метра, а скорость движения потока ограничить до 50-70 километров в час, передает РИАМО.