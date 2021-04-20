Тимофей Баженов высказался по поводу утечки персональных данных компаний

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«Эта ситуация наглядно показывает не только мастерство хакеров, но и результат неосторожности руководителей организаций. Личные данные поэтому и называются личными, потому что принадлежат лично человеку. И если человек доверяет какой-то организации свои конфиденциальные данные, то он должен быть абсолютно убеждён в том, что организация надёжна и не будет потом терять, продавать или использовать эти данные гражданина в своих целях», – прокомментировал тележурналист и общественник Тимофей Баженов.

По словам Баженова, Злоумышленники, получив пароли, могут наделать немало бед, последствия которых будут стоить сотни миллионов рублей.

Также он добавил, что лучшим решением сохранить конфиденциальную информацию – это размещать её на платных, и лучше на проверенных российских сервисах.

«Я считаю, что кибермошенничество – это новый уровень преступности. Мы должны законодательно укрепить наши позиции в борьбе с этой новой опасностью. Для этого депутатам Госдумы нужно некоторые статьи уголовного кодекса РФ пересмотреть и дополнить, и чем быстрее, тем лучше».

Напомним, Trello – это австралийское ПО, популярный бесплатный онлайн-менеджер проектов. По данным 2019 года, число его пользователей было больше 50 млн.