Подмосковная «система 112» приняла и обработала более 3 млн вызовов

Операторы системы-112 приняли более 3 млн звонков с начала 2021 года

Операторы подмосковной системы-112 приняли более 3 миллионов вызовов с начала 2021 года. Как рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112». Ежедневно на линию поступает порядка 30 тысяч звонков.

«На сегодняшний день более 90% вызовов экстренных оперативных служб поступает в систему-112. Остальные 10% вызовов адресуются на традиционные номера «01», «02», «03» и «04». Это говорит об эффективности системы-112, о том, что номер «112» жители и гости Подмосковья знают и доверяют ему», - цитирует начальника центра Алексея Вагутовича РИАМО.

Отмечается, что большинство звонков – около 74% - касается вызова скорой помощи. Еще 22% звонков относятся к вызовам полиции или ГИБДД, оставшиеся 4% приходятся на аварийные службы, пожарных и прочее.

Добавим, что в структуру системы-112 входят, в том числе, психологи, лингвисты, сурдопереводчики. Операторы центра работают круглосуточно и оказывают помощь по всем экстренным вопросам, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».