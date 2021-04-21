Лидер общественного движения Тимофей Баженов поддержал экологические инициативы президента

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«Послание Владимира Путина является самым ожидаемым событием первого полугодия 2021. Его требование ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за нанесение вреда окружающей среде, можно назвать одним из важнейших посылов», – заявил тележурналист и общественник Тимофей Баженов.

Автор передач о природе, заявил, что полностью солидарен с Президентом в том, что нельзя вновь допустить возникновения экологических катастроф как в Норильске. А последствия таких происшествий должны быть полностью нейтрализованы лицами или компаниями их допустившими.

«Получаешь прибыль за счёт природы — научись бережному к ней отношению», – пояснил Тимофей Баженов.

Так же, по словам, Баженова давно назрела жесткая система мониторинга и контроля за выбросами углеродов