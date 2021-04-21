Светлана Разворотнева: «Если для реализации важных для людей проектов необходимо самой стать депутатом Госдумы, то я им стану»

Член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Малоимущих россиян необходимо обеспечивать доступным жильем по социальному найму, считает член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Семьям, которые не в состоянии оплачивать его аренду, правозащитница предлагает выплачивать субсидии от государства. Об этом она написала в соцсетях, комментируя Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

- Послание президента практически полностью ориентировано на социальные инициативы - масштабные и очень важные задачи, - отметила Светлана Разворотнева. - Сбережение народа России - высший национальный приоритет, и с этим трудно не согласиться. Изменения коснутся медицинской, образовательной сфер, а также мер социальной поддержки семьи и детей. Я очень рада, что президент затронул вопросы, которые волнуют меня так сильно. Хотела бы отметить, что, например, государство планирует вводить по 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно.

Тем не менее, правозащитница считает несправедливым тот факт, что государство выбрало путь субсидирования застройщиков, а не самих потребителей жилья.

- Да, ипотечное кредитование развивается благодаря льготам, но в реальности субсидии на ипотеку скорее помогают банкам, - уверена Светлана Разворотнева. - Общество же поделилось на тех, кто может себе позволить кредит, и тех, кто не может. Я выступаю в защиту последних. Тем более, что у малообеспеченных граждан отсутствует реальная возможность просто получить крышу над головой.

Правозащитница напомнила, что во многих странах эту проблему решают путем социального найма. России необходимо развивать сектор доступного жилья, который государство должно держать под своим контролем. Параллельно необходимо разработать и внедрить новую меру социальной поддержки – субсидию на найм жилого помещения. Такая помощь станет очень существенной для малоимущих семей, которым сейчас приходится тратить на аренду жилья львиную долю своих доходов.

- Летом прошлого года я подготовила проект федерального закона по реформированию жилищной политики государства и принимала участие в активном его обсуждении на самых разных площадках. Дальше слов дело не идет. Обращалась в Совет Федераций, Государственную Думу, Минстрой – пока что безрезультатно, - посетовала Светлана Разворотнева. - Очень жаль, но я не собираюсь сдаваться - если для реализации важных для людей проектов необходимо самой стать депутатом Госдумы, то я и им стану.

Напомним, в марте этого года Разворотнева заявила о своем намерении участвовать в выборах в Госдуму восьмого созыва. Правозащитница собирается баллотироваться по 201-му избирательному округу Москвы. Светлана Разворотнева с 2013 года возглавляет НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». С 2012 года является ответственным секретарем Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы».