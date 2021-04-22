Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «В Некрасовке для москвичей-очередников и детей-сирот построили ещё 1693 квартиры»

На юго-востоке столицы в районе Некрасовка построили 1693 квартиры для москвичей-очередников и детей-сирот. Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

На юго-востоке столицы в районе Некрасовка построили 1693 квартиры для москвичей-очередников и детей-сирот. Квартиры полностью готовы к проживанию. В них есть обои, ламинат, плитка, необходимый набор сантехники, мойка на кухне и электрическая плита. Минимальная площадь однокомнатных квартир — 32 квадратных метра, двухкомнатных — 54 квадратных метра, трехкомнатных — 74 квадратных метра.

По Адресной инвестиционной программе в Некрасовке построили 13 многоквартирных домов на 2,7 тысячи квартир. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Более половины жилья в новостройках на улицах Маресьева, Вертолетчиков и Маршала Еременко предназначено для москвичей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, а также для детей-сирот.

«Многоквартирные дома уже введены в эксплуатацию, - отметил заммэра. - Сейчас сотрудники Департамента городского имущества, казенного предприятия «Управление гражданского строительства» и компании-подрядчика проводят техническую приемку помещений. Они оценивают качество отделки и отсутствие дефектов, а также соответствие заявленным параметрам».

По его словам, город уже принял более трети от общего объема построенного в Некрасовке жилья — почти 600 квартир. Полностью эта работа завершится в июне.

«По мере приемки информация о квартирах направляется москвичам, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - В случае согласия на предложенный вариант Департамент городского имущества издает соответствующее распоряжение и оформляет договор социального найма. Если же следует отказ, квартира предлагается другим семьям в порядке очередности, а отказавшемуся очереднику предлагают другие варианты».

Напомним, Москва является национальным лидером по обеспечению жильем детей-сирот. За 10 лет – с 2011 по 2020 годы – город предоставил им 6285 благоустроенных квартир. В 2021 году жилье получат не мене 900 детей-сирот, проживающих в столице и достигших совершеннолетия.