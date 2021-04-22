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Общество22 апреля 2021 14:42

Тимофей Баженов призвал жителей столицы принять участие в проекте «Наше дерево»

Семейно-экологический проект позволяет высадить дерево в парках Москвы в честь рождения ребёнка, который появился на свет после января 2019 года
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Тележурналист и лидер общественного Движения Тимофей Баженов. Фото: Максим МАНЮРОВ

Тележурналист и лидер общественного Движения Тимофей Баженов. Фото: Максим МАНЮРОВ

«Москвичи за два года существования проекта высадили более семи тысяч саженцев. Ещё семь высадят уже в этом году.

Считаю, что посадить дерево в честь малыша – это памятный и трогательный момент. При этом каждый вносит свой вклад в сохранение природы, так как парки постоянно пополняются новыми зелёными насаждениями», – прокомментировал тележурналист и лидер общественного Движения Тимофей Баженов.

Он отметил, что москвичи высадили немало деревьев в Битцевском лесу, Измайловском парке, Тропарёвском и Москворецком лесопарках, и призвал жителей СВАО принять участие в этом интересном и нужном проекте.

Участники Движение Баженова занимаются постоянным мониторингом экологических проблем северо-востока столиц, и выступают за введение 10-летнего моратория на изменение границ парков и скверов в Москве.