Доктор Александр Румянцев: «Иду на выборы, чтобы каждое медучреждение приблизилось к уровню Центра Димы Рогачева»

Президент Национального Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, академик РАН, доктор Александр Румянцев. Фото: Надежда ЖИЛИНСКАЯ.

Президент Национального Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев заявил о своем желании баллотироваться в Госдуму. Детский онколог с мировым именем рассказал, почему решил стать депутатом, и какие задачи собирается решать.

Центр имени Дмитрия Рогачева, которым руководит Александр Румянцев — одна из самых передовых клиник не только в России, но и во всем мире. При этом ее руководитель отмечает, что многим медицинским учреждениям в нашей стране не хватает современного оборудования и квалифицированных специалистов. В случае, если его выберут депутатом Госдумы, Александр Румянцев собирается решать те проблемы здравоохранения, которые давно являются «болевыми точками» в регионах.

- Наш Центр - сотрудничающее учреждение ВОЗ, которое достигло очевидных успехов, наши протоколы диагностики и лечения транслируется по всему миру, - подчеркивает Александр Румянцев. - Если бы фельдшерско-акушерский пункт в сельской глубинке был столь же современным, высокотехнологичным и обеспеченным, как наш Центр, я бы не баллотировался.

Знаменитый ученый не раз акцентировал внимание на низком уровне финансирования отечественной медицины. В статусе депутата Госдумы он сможет повлиять на принятие многих решений на законодательном уровне.

- Я долго думал об этом, советовался с коллегами, с коллективом нашего Центра. У них такое же мнение: в парламенте должны быть представители системы здравоохранения с практическим опытом, новаторы-технологи, реально способные достичь профессионального успеха во благо сохранения народа, - подчеркнул глава Центра имени Дмитрия Рогачева.

Решение доктора Румянцева баллотироваться в депутаты Госдумы поддержали многие его коллеги, в том числе светила медицины, известные во всем мире - детский врач Леонид Рошаль и выдающийся эндокринолог, академик РАН Иван Дедов. Александр Румянцев - практикующий специалист, хорошо знакомый с проблемами и недоработками системы здравоохранения. В его трудовой биографии - десятки лет успешного управленческого опыта, который он может использовать в статусе депутата Госдумы.

Доктор Румянцев уверен, что проблемы отечественной медицины не ограничиваются одним только недостаточным финансированием. Но большинство недостатков российского здравоохранения связаны именно с нехваткой средств по всей цепочке, начиная с подготовки кадров в вузах и заканчивая переоснащением медицинских учреждений и адекватной зарплатой для врачей. Еще одна проблема - недоступность медикаментов для малообеспеченных слоев населения. Люди просто не могут позволить себе многие дорогие лекарства. По словам Румянцева, у него есть понимание того, как работает система здравоохранения, и что конкретно нужно изменить, в том числе и на законодательном уровне.

- От таланта врача зависит многое. Но еще больше – от оснащенности учреждения, от высоких технологий. Именно на это нужны средства, - считает Александр Румянцев. - Мы бы не достигли 80-процентной излечиваемости детей, если бы еще в 90-х не начали внедрение таких технологий. Не было бы 12 тысяч плановых госпитализаций, 2500 сложнейших операций ежегодно 250 трансплантаций костного мозга. Если я и мои коллеги сумели добиться этого для одного медучреждения, то сможем добиться и для других. Я намерен бороться за депутатский мандат именно для того, чтобы приблизить каждое медучреждение к уровню Центра Димы Рогачева.