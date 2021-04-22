Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей упрощен

Получить доступ к своей электронной медицинской карте (ЭМК) теперь стало еще легче. На портале mos.ru упростили процедуру авторизации для москвичей. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте.

- Чтобы начать пользоваться ЭМК, москвичам приходилось проходить не очень сложную, но все же утомительную процедуру авторизации, которая занимала несколько дней. С сегодняшнего дня многим людям сделать это будет гораздо проще. Мы проактивно открыли доступ к электронным медицинским картам для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале, - сообщил Сергей Собянин.

По его словам, доступ упростился для 2,9 миллионов москвичей, прошедших верификацию на сайте mos.ru и подтвердивших безопасность своих персональных данных.

- Чтобы воспользоваться ЭМК, теперь им нужно просто выбрать эту услугу на портале mos.ru. А если речь идет об электронной карте ребенка, то необходимо добавить в свой профиль данные о детях (если там их еще нет), - написал мэр столицы.

Если у пациента пока нет полной учетной записи на портале mos.ru, он может получить ее, авторизировавшись через сайт Госуслуг или Сбер ID. Кроме того, получить полную учетную запись можно во время визита в центр госуслуг «Мои документы».

Мэр столицы подчеркнул, что результате этого решения воспользоваться электронными медицинскыми картами смогут 5,2 миллиона москвичей — более 40% горожан.

- И это не просто еще одна удобная электронная услуга, а инструмент сохранения хорошего здоровья на годы вперед, - подчеркнул Сергей Собянин.

Впервые доступ москвичам к электронным медицинским картам на портале mos.ru был открыт в январе 2020 года. Процесс перехода учреждений здравоохранения столицы на ЭМК ускорила пандемия коронавируса. С самого ее начала электронная медкарта стала основным источником информации о результатах анализов на COVID-19. Сервис снял большую часть нагрузки с горячей линии Департамента здравоохранения и значительно уменьшил поток пациентов в поликлиниках. Москвичи получают информацию о результатах тестирования на коронавирус максимально быстро и без риска заразиться.