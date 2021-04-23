Парковка в Москве на майские праздники 2021 года станет бесплатной Фото: Олег ЗОЛОТО

Парковка в Москве на майские праздники 2021 станет бесплатной. Оставить свой автомобиль и не оплачивать место можно будет 1,3, 9 и 10 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

2 мая также можно будет парковать авто бесплатно, но не на всех местах. Под ограничения попали зоны, которые в дневные часы стоят 380 рублей в час, а в ночные – 200 рублей. Они так и останутся платными.

Помимо этого, платно будут работать все парковки со шлагбаумом, на них праздничные дни не распространяются.

С 4 по 8 мая, пока будут рабочие дни, снова вернутся платные тарифы, в зависимости от расположения парковочной зоны, сообщает «Москва 24».

Тем временем синоптики обещают на майские праздники пасмурную погоду с дождями и грозами.

- В первые выходные погода будет не жаркая. Но есть вероятность, что вторые майские праздники будут более теплыми и сухими, - отметил в беседе с РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.