Сервис «Социальный мониторинг» стал лауреатом премии Эдисона

Московский сервис «Социальный мониторинг» стал обладателем престижной премии Edison Awards, считающейся «Оскаром» в сфере инноваций. Столичный сервис получил «бронзу» в подкатегории «Доступность и прозрачность». Первое место эксперты присудили американскому информационному проекту сайта USAFacts: он приводит подробную статистику распространения COVID-19 по США. Второе место досталось проекту из Саудовской Аравии, сообщается на сайте мэра Москвы.

Сервис «Социальный мониторинг» появился в столице в апреле 2020 года во время пандемии, чтобы бороться с распространением коронавирусной инфекции. Благодаря «Социальному мониторингу» москвичи с легким течением заболевания могут получать медицинскую помощь на дому, отмечаясь и добросовестно соблюдая режим самоизоляции. В течение года в сервисе зарегистрировались более 600 тысяч человек.

- Проект стал революционным для Москвы: он был реализован в сжатые сроки на базе действующей ИТ-инфраструктуры города и позволил оперативно отреагировать на новую угрозу, вызванную стремительным распространением опасного вируса, - рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы. - Использование “Социального мониторинга” и других технических средств уже больше года помогает столице сдерживать распространение COVID-19 и контролировать нагрузку на систему здравоохранения, а также беречь самое главное — жизни горожан. Высокая оценка международного профессионального сообщества подчеркивает важность и актуальность подобных решений не только для Москвы, но и для других мегаполисов.

Премия Edison Awards — одна из самых престижных наград в сфере инноваций. В разные годы на нее номинировались Илон Макс и его Tesla, Стив Джобс с проектами Apple, Клейтон Кристенсен с Гарвардской Бизнес Школой. Ежегодный конкурс проходит с 1987 года, выбирая самые яркие и значимые разработки в сфере новых продуктов и услуг, маркетинга, дизайна и инноваций, ориентированных на человека. В состав жюри входят члены Комитета Премии Эдисона, а также профильные эксперты — свыше трех тысяч топ-менеджеров компаний и ученых.