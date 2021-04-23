Тимофей Баженов прокомментировал новые правила получения налогового вычета

Тимофей Баженов. Фото: Максим МАНЮРОВ

«Благодаря тому, что процесс получения вычета станет полностью удалённым, граждане смогут избавиться от бумажной волокиты и сэкономить своё время и силы. Всю необходимую и актуальную информацию они будут получать автоматически в личном кабинете ФНС. Такие новации можно только приветствовать!

Широкое информирование граждан о тех или иных нововведениях только повысит их экономическую грамотность. Ведь многие до сих пор не знают в принципе о существовании такого вычета и не пользуются своими правами на возвращение средств за определенные покупки», – прокомментировал Тимофей Баженов.

Журналист отметил, что сейчас россияне могут получить налоговый вычет на лечение или образование, часть средств государство вернёт при покупке или продажи недвижимости. Выплаты также положены людям с ограниченными возможностями, отдельным категориям граждан и детям.