В Москве двухлетний малыш выжил после падения с пятого этажа Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Москве двухлетний малыш выжил после падения с пятого этажа. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах трагедии.

Все случилось на северо-западе столицы. В пятницу днем мама крохи вызвала скорую помощь. Перепуганная женщина сообщила, что ее ребенок выпал из окна.

Врачи неотложки быстро прибыли на место. Кроху было решено госпитализировать в детскую больницу. Несмотря на полученные травмы, малыш каким-то чудом остался жив.

- Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Ему оказывается вся необходимая помощь. По факту падения крохи проводится доследственная проверка. Следователи выявляют у родителей малыша все обстоятельства произошедшего, - рассказала РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

17 апреля в подмосковном Можайске из окна выпала полуторагодовалая девочка.

Малышка была вместе с бабушкой на кухне. Женщина вышла на несколько минут, этого времени хватило, чтобы малышка забралась на подоконник и оперлась о москитную сетку. Крепления не выдержали и ребенок полетела вниз. Девочка осталась жива и сейчас в больнице, сообщает Подмосковье сегодня.