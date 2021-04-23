Ректор РХТУ Мажуга предложил университетам и бизнесу развивать совместные образовательные программы

Ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН.

Ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что университетам и бизнесу необходимо развивать совместные образовательные программы. Подобные проекты помогут выпускникам устраиваться на работу по специальности, а предприятиям откроют доступ к новым перспективным технологиям, которые разрабатываются в вузах.

- Кооперация университетов и бизнеса – процесс не просто важный, но необходимый для развития экономики России, - заявил Александр Мажуга на «Дне карьеры» в Тушинском корпусе РХТУ.

По его словам, работа бизнеса с вузами должна строиться сразу на нескольких уровнях.

- С одной стороны, необходимо запускать совместные образовательные программы, в рамках которых сотрудники компаний читают лекции, а само предприятие предоставляет базу для практики студентов. Такое практико-ориентированное образование является залогом трудоустройства выпускников по специальности. С другой стороны, высшая школа должна взаимодействовать с бизнесом в области разработки технологий, которые сейчас нужны самим компаниям. Одновременно с этой работой происходит и подготовка команды выпускников, которые смогут воплотить эти проекты в жизнь, - рассказал ректор РХТУ.

Александр Мажуга подчеркнул: чтобы наладить такую совместную работу, необходима законодательная база. Нужно разработать и принять законы, которые будут четко регламентировать обязанности и возможности всех участников процесса.

- Запуск таких проектов нельзя откладывать в долгий ящик, если мы хотим двигаться вперед и переломить ситуацию, когда выпускники вузов не понимают, где они хотят работать и чем заниматься, - отметил руководитель РХТУ.

«День карьеры» РХТУ – ежегодное мероприятие, помогающее студентам найти работу по специальности. Это своего рода ярмарка вакансий компаний химического комплекса. На «Дне карьеры» представители предприятий обсуждают со студентами и преподавателями РХТУ им. Д.И. Менделеева перспективы будущего трудоустройства, рассказывают о специфике той или иной специальности, особенностях отрасли и требованиях к молодым специалистам.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Менделеева. Родился в 1980 году в Москве. В 2002 году окончил химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2003 работал на кафедре органической химии химического факультета МГУ. В 2014 году защитил диссертацию и получил степень доктора химических наук. С 2016 года - профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2017 году был назначен и. о. ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева, с мая 2018 года - ректор РХТУ.