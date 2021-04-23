Летчик-космонавт Романенко будет баллотироваться в Госдуму

Летчик-космонавт, герой России Роман Романенко. Фото: Андрей ПЕТРОВ.

Летчик-космонавт Роман Романенко собирается баллотироваться в Госдуму. Герой России подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу №210 города Москвы. Об этом Роман Романенко сообщил на своей странице в Инстаграме.

- Намеренно решил идти в Госдуму не по списку, а по округу, чтобы представлять в Парламенте конкретных людей с их конкретными нуждами. Выбрал Юго-Запад Москвы, который хорошо знаю. В состав округа входят Ясенево, Южное и Северное Бутово, а также два района Южного административного округа - Южное и Центральное Чертаново, - написал Романенко.

Космонавт отметил, что у каждого из районов, которые он собирается представлять, существуют свои проблемы. Это нехватка общественного транспорта, недостаточное число детских садов, поликлиник и других социальных объектов. Роман Романенко рассказал, что в случае избрания в Госдуму он собирается сосредоточиться на мерах социальной поддержки граждан.

- Я сам отец двоих детей, поэтому знаю, как важно, чтобы условия жизни были комфортными. Но кроме решения точечных местных задач, считаю важным предложить ряд комплексных мер социальной поддержки населения, которая после пандемии необходима людям так же, как космонавту – реабилитация после невесомости, - отметил космонавт.

По словам Романенко, в 2021 году он отметит 50-летие и завершит карьеру летчика-космонавта. Полученные им знания и опыт он хотел бы применить на благо России в общественно-политической работе.

- Принцип «Служить Родине и защищать!» - по-прежнему смысл моей жизни. Теперь я его реализую в общественно-политической работе, помогая простым людям, защищая их интересы и отстаивая их права, - подчеркнул он.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, Герой России. Сын дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Романенко. Романеко-младший провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы VI и VII созыва. Романенко представлял Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.