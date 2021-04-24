Тимофей Баженов выдвинул предложение усилить борьбу с кибермошенничеством

Тимофей Баженов. Фото: Максим Манюров

Известный тележурналист и лидер общественного движения пояснил, что только законодательными мерами с этой нарастающей угрозой для государства и общества не справится.

«К сожалению, кибермошенники каждый день находят новые лазейки, как обойти закон. Количество обманутых растёт как снежный ком, их уже, наверное, больше, чем людей, потерявших деньги на финансовых пирамидах. Это тот случай, когда требуется срочное вмешательство государства», – сказал Тимофей Баженов.

Владелец IT-компании Евгений Видякин уточняет, что ситуация возникла не случайно.

«Мы насаждаем в государстве «цифру», но не заботимся об обратной стороне этого процесса. Дарим бабушке телефон, чтобы она звонила детям и внукам по вайберу, но при этом не рассказываем ничего про «фрод» или «фишинг». Так чему удивляться, когда эти люди оказываются первыми в подобных схемах».

По словам Баженова, срочные задачи, которые нужно решать на этом направлении – это правильная квалификация электронного мошенничества, ужесточение наказания за такого рода преступление, и выработка мер противодействия киберпреступников с обязательным участием банков, провайдеров и телефонных кампаний.

Юрист из структуры, занимающейся телекоммуникациями – Ольга Киселёва, подтверждает опасность:

«С началом пандемии и затухания экономики преступники пользуются целым спектром способов ограбить население, которое и без того находится в тяжелом положении. Законодательство не успевает за трансформацией способов и методов электронного мошенничества.

Опасность, с которой мы столкнулись, требует совместной работы на этом направлении не только юристов, но и специалистов из IT-сферы, спецслужб, банков и операторов сотовой связи».

Далее Тимофей Баженов заметил, что ни банки, ни телефонные компании, не несут никаких последствий от незаконных операций, и предложил, вести наказание «за покровительство кибермошенничеству».