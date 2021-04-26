Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Для строительства социальных объектов выделено более 11 гектаров земли»

Новые объекты, для которых город предоставил в 2021 году землю, появятся в восьми округах Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2021 года город предоставил 13 земельных участков общей площадью 11,4 гектара для строительства социальных объектов и сопутствующей инфраструктуры по Адресной инвестиционной программе. За счет городского бюджета на этих участках появится 12 различных учреждений образования, здравоохранения и социального обслуживания населения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва ежегодно возводит за счет городского бюджета большое количество социальных объектов, - сообщил заммэра. - Для таких проектов город предоставляет застройщикам земельные участки в безвозмездное пользование. С начала 2021 года заключено 13 договоров аренды участков для строительства соцобъектов и дополнительной инфраструктуры. Они выделены для строительства образовательных учреждений, пожарных депо, административных зданий, центра социального обслуживания».

По его словам, проект включает в себя не только строительство самого здания, но и всей сопутствующей инфраструктуры - перенос и прокладку коммуникаций, создание парковок, подъездных дорог, благоустройство. В этом случае застройщики получают дополнительные земельные участки.

«Новые объекты, для которых город предоставил в 2021 году землю, появятся в восьми округах, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Максим Гаман. - Больше всего – четыре – на территории ТиНАО. По два – на севере и юге Москвы. По одному объекту социальной инфраструктуры – на востоке, юго-востоке, северо-западе и в центре столицы».

К примеру, в Новой Москве сразу на двух участках планируют построить пожарное депо. Помимо этого, в ТиНАО появятся три образовательных учреждения - школа, блок начальных классов и учебный корпус с детским садом.

В Южном округе в районе Чертаново Южное построят ещё одну школу площадью 7,6 тысячи квадратных метров на 550 учеников. А на юго-востоке столицы в Южнопортовом районе в Дубровском проезде на месте устаревшего детсада появится новый на 200 детей.

Чтобы оформить землю в безвозмездное пользование, застройщики, которые возводят объекты по заказу города, могут обратиться в Департамент городского имущества. С 1 марта 2021 года сделать это можно бесплатно и только онлайн на портале mos.ru.