Известный тележурналист Тимофей Баженов предложил усилить борьбу с киберпреступлениями

Тележурналист, лидер общественного движения Тимофей Баженов. Фото: Максим МАНЮРОВ.

Государству следует немедленно взять под контроль волну электронного мошенничества, заявил известный тележурналист, лидер общественного движения Тимофей Баженов. В 2020 году киберпреступники похитили у россиян более 150 миллиардов рублей. Среди пострадавших очень много пожилых людей. Баженов уверен: если власти не ужесточат меры против преступлений, совершаемых в интернете, ситуация будет только ухудшаться.

- Кибермошенники каждый день находят новые лазейки, как обойти закон. Каждый день появляются новые формы преступлений, - подчеркнул тележурналист. - Количество обманутых граждан растёт как снежный ком, и это тот случай, когда государство должно незамедлительно вмешаться.

Тимофей Баженов рассказал, что пожилые люди, теряющиеся в мире новых технологий, становятся особенно легкой добычей кибермошенников. Тележурналист признался, что именно в такую ситуацию попала его мать. Обман пенсионеров телеведущий предложил приравнять к тяжким преступлениям.

- Борьба с электронным мошенничеством должна вестись по всем направлениям, с участием не только депутатов Госдумы, но и банков, сотовых операторов, провайдеров и спецслужб, – заключил Тимофей Баженов.

С его мнением согласен владелец IT-компании Евгений Видякин. По словам Видякина, технологии совершенствуются, и мошенничество в интернете с каждым днем будут становиться все более изощренным. В будущем на помощь банкам придет искусственный интеллект, но пока что проблема с кражей средств со счетов граждан стоит очень остро.

- В будущем с этим будет чуть проще. Банки натаскают искусственный интеллект на распознавание подобных операций, и мошенников станет чуть меньше. Но то, что сейчас проблема есть и она огромная – это факт. Пару-тройку лет назад Герман Греф (председатель правления «Сбербанка России» - Ред.) говорил о том, что спрос на безопасность будет огромным, и это время наступило, - отметил Евгений Видякин.

Тимофей Баженов заявил, что в ближайшее время государству необходимо предпринять сразу несколько шагов в сторону кибербезопасности. Во-первых, на законодательном уровне правильно квалифицировать электронное мошенничество. Во-вторых, ужесточить наказания за преступления такого рода. И в-третьих, ввести ответные меры против мошеннических действий, в том числе с помощью широкой информационной кампании.

По мнению юриста телекоммуникационной компании Ольги Киселёвой, государство попросту не успевает реагировать на новые методы мошенничества. С началом пандемии коронавируса киберпреступники стали еще изощреннее и разработали десятки новых способов похищения денег у населения.