В Москве объявлен «желтый уровень» погодной опасности из-за снега с дождем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики пообещали москвичам снег с дождем, осадки ожидаются во вторник, 27 апреля.

- Возможны снег и обледенение, местами снег с дождем, - сообщает Гидрометцентр России.

Пока по прогнозам синоптиков, снег с дождем будет идти до 11 утра 27 апреля. В целом же в регионе всю последнюю неделю месяца ожидается неустойчивая погода.

- В ночные часы будет холодно, в дневные – около 10 градусов тепла, но и они будут казаться холоднее из-за дождей, - говорит главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Москва 24».

Апрель оказался на редкость дождливым. С начала месяца в столице выпало 88 мм осадков, что составляет 200% от нормы.

В первые майские праздники погода тоже не будет радовать теплом. Только к 9 Мая столбики термометров поднимутся до +15...+20 градусов.

- В последнюю неделю апреля ночью в московском регионе прогнозируют ночные заморозки. Также всю неделю сохраняется вероятность дождей и смешанных осадков, - отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИАМО.