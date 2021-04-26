Доктор Александр Румянцев: «Вкладывая огромные средства в ядерные технологии, в России десятилетиями экономили на здравоохранении»

Президент Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев принял участие в траурном митинге, посвященном 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фото: Ольга МАКАРОВА.

35 лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС случилась одна из самых страшных аварий в истории человечества. Ликвидаторов катастрофы тогда спасали врачи, многие из которых впоследствии стали известными медиками не только российского, но и мирового уровня. Среди них — знаменитый онколог, президент Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев. Сегодня доктор Румянцев пришел почтить память ликвидаторов на митинг в Воронцовском парке Москвы. Траурное мероприятие прошло возле Памятного Креста, установленного в честь погибших в Чернобыльской катастрофе. После митинга ученый рассказал журналистам, что для него значит этот день, и какие уроки следует извлечь из Чернобыльской катастрофы.

По словам доктора Румянцева, главное чувство, которое возникает у любого врача после такой трагедии, - ощущение бессилия перед лучевой болезнью. Второе — осознание того, что государству необходимо вкладывать больше средств в развитие медицины, в систему здравоохранения.

- Вкладывая огромные средства в ядерные технологии, в стране десятилетиями экономили на здравоохранении. К сожалению, это продолжилось и в наше время. Если бы все было иначе, мы могли бы спасти тысячи жизней ликвидаторов, - рассказал онколог. - Пандемия еще раз показала, что страна должна быть готова к любому развитию событий, иметь запас прочности, особенно в сфере медицины.

Академик РАН давно выступает за увеличение финансирования здравоохранения. Руководитель одного из крупнейших медицинских центров страны ратует за то, чтобы новейшими технологиями и современным оборудованием оснащались не только известные федеральные клиники, но и рядовые учреждения здравоохранения по всей стране — от фельдшерских пунктов до поликлиник в сельской глубинке.

- Благополучие страны измеряется не уровнем валового продукта, не устойчивостью национальной валюты, а уровнем излечиваемости граждан, уровнем доступа людей к качественному медицинскому обслуживанию, их уровнем жизни, - подчеркивает доктор Румянцев. - Судите сами: в год на душу населения в России тратится на здравоохранение в 17 раз меньше, чем в США и почти вдвое меньше, чем в целом по миру. С учетом беднейших стран, заметьте. И все наши достижения, включая первые в мире эффективные вакцины от коронавируса – результат самоотверженности медиков. Самоотверженность – это прекрасно, но она не заменит разумной организации системы здравоохранения и достаточного ее финансирования.

По мнению онколога, тот факт, что руководство страны хорошо понимает проблемы здравоохранения, не может не радовать. В недавнем Послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин уделил особое внимание развитию здравоохранения, особенно оснащению первичного звена медицины.

- Мне особенно близок его тезис о расширении диагностики онкологических заболеваний, - отметил доктор Румянцев. - У нас, в Центре имени Димы Рогачева излечиваемость детей достигла 80%, это один из лучших показателей в мире. Мы проводим порядка 12 тысяч плановых госпитализаций, сотни пересадок костного мозга и стволовых клеток. Но это не предел: при достаточном финансировании центры, подобные нашему, могли бы довести процент излечения практически до ста. Рак перестал бы звучать как приговор!