В Москве двумя выстрелами убили уроженца Грузии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве правоохранительные органы распутывают убийство уроженца Грузии. 26 апреля мужчину расстреляли на юго-востоке столицы, а потом посадили за руль авто.

Первым погибшего обнаружил заправщик каршеринговых автомобилей. В 6:20 утра мужчина приехал по служебной надобности на улицу Донецкую, нужно было решить вопрос с одним из авто.

Пока занимался рабочей машиной, обратил внимание на припаркованный неподалеку красный «Ситроен». За рулем иномарки сидел водитель, но его положение было очень странным.

Сотрудник каршеринга решил подойти и справиться о здоровье, вдруг человеку стало плохо с сердцем.

Сначала мужчина постучал в стекло иномарки, но реакции не последовало. Дернул ручку – открыто. Но водитель снова не среагировал.

Как сообщает сайт mk.ru, работник каршеринга поспешил вызвать скорую помощь, решив, что у человека сердечный приступ. Никаких следов крови на одежде он не заметил.

Стоит отметить, что и прибывшие медики тоже не сразу установили причину смерти.

Изначально они предположили острую сердечно-сосудистую недостаточность, а при более внимательном осмотре трупа обнаружили два огнестрельных ранения на спине.

Оперативникам удалось установить, что погибшему 34 года. Он приехал в Москву из Брянска.

Сейчас оперативники выясняет, чем он занимался в московском регионе и кому перешел дорогу