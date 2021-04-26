Тимофей Баженов рассказал, как киберпреступники используют голос своих жертв

«Мошенники оперативно подстраиваются под любые цифровые изменения в стране. Их цель – забрать наши денежные средства.

Злоумышленник звонит жертве и представляется сотрудником фонда, банка или другого заведения. С помощью разговора он будет вынуждать человека произнести определенные фразы. Например, «да», «нет», «подтверждаю», цифры и другое. Если у него это получается – ваш голос в его «руках».

Затем, используя ключевые слова он попытается снять деньги с карты или оформить на вас займ. Несмотря на то, что это достаточно сложно, подобное воровство нередко наблюдается», – прокомментировал тележурналист и общественник Тимофей Баженов.

Журналист отметил, чтобы защитить себя и своих близких от незаконных действий кибермошенников, нужно занести в список контактов телефон банков, в которых у вас платёжные карты. Так будет понятно, кто вам звонит. Также можно установить приложение, которое определяет спам-звонки.

Но лучше всего, не разговаривать с незнакомыми по телефону и, тем более, не сообщать им никакие данные.