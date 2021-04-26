Ректор РХТУ Мажуга призвал бизнес активнее финансировать научные разработки

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН.

Инновационные разработки отечественных университетов необходимо как можно скоре внедрять в реальный сектор экономики, заявил ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. По его мнению, регулярное финансирование научных исследований в вузах принесет бизнесу прибыль и увеличит рентабельность предприятий.

- Современный бизнес строится по принципу поиска прибыли: сначала компания инвестирует в исследования, а потом результаты этой работы берутся на вооружение и многократно увеличивают прибыль. И эта спонсорская помощь часто начинается на самом начальном этапе. Россия же пока не может похвастаться динамичным внедрением инноваций в реальный сектор экономики. Российский бизнес еще не готов воспринимать даже уже завершенные разработки. Культура поддержки науки у нас тоже находится на начальном этапе, - отметил Мажуга

Ректор РХТУ считает, что необходимо увеличить финансирование науки со стороны бизнеса, помочь компаниям понять, что вложения в науку приносят прибыль. Однако не стоит ждать немедленной финансовой отдачи, предупреждает Мажуга. Прибыль появится как минимум в среднесрочной перспективе.

По мнению руководителя университета имени Менделеева, сотрудничество вузов и бизнеса может начаться с совместных стартапов. Компании могли бы открывать их на площадках университетов. Александр Мажуга уверен, что уже через пять-семь лет появятся первые результаты работы, и бизнес получит первую прибыль. Следующим шагом может стать объединение сразу нескольких стартапов в единый научно-исследовательский центр.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Менделеева. Родился в 1980 году в Москве. В 2002 году окончил химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2003 работал на кафедре органической химии химического факультета МГУ. В 2014 году защитил диссертацию и получил степень доктора химических наук. С 2016 года - профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2017 году был назначен и. о. ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева, с мая 2018 года - ректор РХТУ.

Ранее Александр Мажуга заявил о намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ. По словам ректора РХТУ, он хочет стать депутатом нижней палаты российского парламента, чтобы исправлять ошибки в развитии медицины, образования и науки. Для этого, считает Мажуга, в нашей стране нужно повысить качество образования и создать все необходимые условия для работы ученых, чтобы талантливые специалисты не стремились уехать за рубеж.