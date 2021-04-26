Депутат Роман Романенко предложил систему частичной компенсации пенсионерам стоимости туров по России

Депутат Государственной думы, летчик-космонавт Роман Романенко 26 апреля встретился с представителями общественных организаций Москвы. Фото: Андрей ПЕТРОВ.

В России необходимо разработать государственную программу частичной компенсации турпоездок для пенсионеров, считает депутат Государственной думы, летчик-космонавт Роман Романенко. На встрече с представителями общественных организаций Москвы 26 апреля Герой России предложил ввести ежегодные субсидии для пожилых людей, которые позволят старшему поколению регулярно путешествовать по стране.

Во время встречи с общественниками речь зашла о социальных задачах, поставленных президентом Владимиром Путиным в ежегодном Послании Федеральному собранию. Одной из тем диалога стала реабилитация общества и экономики после пандемии. По мнению Романенко, продление туристического кешбэка до конца 2021 года станет серьезным стимулом для поддержки туристической отрасли. Депутат Госдумы также предложил увеличить сумму кэшбэка для пенсионеров – с 20 до 30%. Но главное, считает космонавт, всем без исключения пожилым людям нужно предоставить возможность путешествовать по родной стране. Для этого необходимо ввести ежегодные субсидии, которые позволили бы пенсионерам отправляться в поездки по России.

- Считаю, имеет смысл расширить и модернизировать программу туристического кешбэка и дать старшему поколению возможность путешествовать по стране, поскольку пенсия – это время для путешествий, - подчеркнул Романенко. - Государство способно увеличить долю возмещения затрат на турпутевки пенсионеров с 20% до 30%.

Космонавт считает, что кешбэк необходимо распространять и на авиабилеты. Далеко не все туристы покупают путевки – многие планируют свои путешествия сами и предпочитают организовывать поездки своими силами.

- Это позволит пенсионерам посетить различные города нашей необъятной родины или просто навестить родственников, - считает депутат Романенко.

Программа субсидирования пенсионеров станет не только весомой мерой поддержки для старшего поколения, но и благотворно скажется на развитии туристической отрасли, оказавшейся из-за пандемии в сложной ситуации.

Напомним, в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил Правительству РФ рассмотреть возможность продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Планируется, что на ее пролонгацию из федерального бюджета будет дополнительно выделена сумма в 4,7 миллиарда рублей. Вопрос о продлении программы кешбэка на путешествия будет рассмотрен на ближайшем заседании кабмина.

Туристический кешбэк составляет 20% от суммы, потраченной на оплату туристической путевки или брони проживания в гостинице, но не более 20 тысяч рублей. Чтобы оформит кешбэк, необходимо оплатить путешествие картой «Мир», прошедшей регистрацию в программе лояльности этой платежной системы. Кешбэк возвращается на карту владельца автоматически в течение пяти дней с момента покупки тура.