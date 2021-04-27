Синоптик рассказала о погоде в последнюю неделю апреля в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова поделилась прогнозом погоды на последнюю неделю апреля.

Тепло в Москву и Московскую область придет не раньше выходных. Вся рабочая неделя будет чередоваться пасмурными днями и осадками в виде дождя и мокрого снега.

- На востоке Подмосковья может выпасть до 7 мм осадков, на западе — 2 мм. Сегодня температура в городе не превысит +7…+9 °С, - делится синоптик с RT.

28 апреля в столичный регион придет очередной атлантический циклон, который принесет дождливую и ветреную погоду.

- За среду может выпасть даже рекордное количество осадков для данного дня,- говорит Позднякова.

А вот к концу месяца циклон растратит свою мощность и осадков почти не останется. Температура воздуха начнет прогреваться до +10…+12 °С.

К выходным, 1 и 2 мая погода значительно улучшится, в дневные часы будет около +12 °С, а в ночные - до +3…+5 °С.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина отметила, что начало мая по всей стране будет не очень теплым. В Москве максимальная температура составил +17 градусов.

В Санкт-Петербурге - не более 10 градусов тепла. В Сочи ночью +12, а днем до +20. В Поволжье до 15 градусов тепла, а на Средней Волге до +20.

В Мурманской области всего +2…+4, а в Архангельской области днем +7…+8 градусов, сообщает "Российская газета".