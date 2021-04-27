В Москве таксист избил клиентов, возмущенных отсутствием детского кресла в машине Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве таксист напал на клиентов, возмутившихся отсутствием детского кресла. Водитель несколько раз ударил женщин, а когда им на помощь поспешил мужчина, сломал ему нос.

Все произошло накануне вечером на улице Краснополянской. Около 23:00 поступил заказ в приложении, который взял водитель. Спустя несколько минут ему позвонила клиентка и уточнила, что поедет с ребенком, в машине должен быть детский бустер, иначе поездка не состоится.

Водитель согласился довезти маленького пассажира без удерживающего устройства, но мать отказалась и попросила отменить заказ. Она завершила разговор и вызвала в приложение другое авто.

Попрощавшись с подругой, женщина посадила ребенка в машину и собиралась сесть сама, как подъехал водитель отмененного ранее такси.

Мужчина был на взводе и стал бросаться на клиентку. Сначала 26-летний уроженец Ставропольского края требовал оплатить поездку, а когда понял, что денег ему не получить, несколько раз ударил по голове несостоявшуюся пассажирку и ее подругу.

За женщин вступился муж одной из них, в итоге он тоже пострадал от действий неуравновешенного водителя. У мужчины сломан нос.

Как стало известно сайту mk.ru, после скандала таксист скрылся, а пострадавшие вызвали полицию.

Буквально через 10 минут стражи порядка задержали хулигана, теперь ему грозит штраф.

Стоит отметить, что обычно случаются истории обратные этой. Совсем недавно в соцсетях появился ролик с пассажиркой, которая кричала на таксиста и требовала "Вези меня, мразь".

А в конце февраля аналогичная история пришла из Саратова. Таксист отказался везти семью с ребенком, так как его не предупредили, что нужно детское кресло. В итоге пассажиры устроили скандал на глазах у ребенка, а глава семейства несколько раз ударил перевозчика.