Ректор РХТУ Мажуга: лекарства должны быть безопасными и качественными

Ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Фото, Данил ГОЛОВКИН.

Скорейшее развитие российского биофарм-кластера позволит решить проблему зависимости страны от иностранных поставщиков лекарственного сырья. России необходимо повысить доступность и качество лекарств отечественного производства, считает ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Для этого нужно ускорить развитие собственного производства компонентов для медицинских препаратов.

- Лекарства должны быть доступными и качественными. Пока только 5-6% необходимых фармсубстанций создаются в России, остальное – закупается за рубежом, - подчеркнул Александр Мажуга. - По жизненно важным препаратам ситуация чуть лучше – 8%, но и этот показатель можно назвать тревожным. Ситуацию надо срочно исправлять.

Ректор РХТУ напомнил о приоритетности обеспечения защиты здоровья граждан России. В список стратегически значимых лекарственных препаратов сегодня включены 215 наименований. Но лишь для 35 из этих препаратов лекарственные компоненты производят на отечественных фармацевтических заводах. Как итог — Россия вынуждена закупать лекарственное сырье за границей, тратя на это огромные средства и вынуждая потребителей покупать медикаменты в аптеках втридорога.

- Это ведет к колоссальным издержкам и бьет по карману людей, - отметил Александр Мажуга, заявив, что постоянное наличие и качество лекарственных препаратов — один из главных вопросов национальной безопасности страны.

Ранее Александр Мажуга заявил о намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ. По словам ректора РХТУ, он хочет стать депутатом, чтобы на законодательном уровне исправлять ошибки в развитии медицины, образования и науки. Для этого, считает Мажуга, в нашей стране нужно повысить качество образования и создать все необходимые условия для работы ученых, чтобы талантливые специалисты не стремились уехать за рубеж.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Менделеева. В 2014 году защитил диссертацию и получил степень доктора химических наук. Александр Мажуга занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул и лечения онкологии с помощью магнитных наночастиц. Входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Александр Мажуга - автор более 250 научных статей.