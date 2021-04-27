Тележурналист Тимофей Баженов: Рост киберпреступности требует срочного вмешательства государства

Тележурналист, лидер общественного движения Тимофей Баженов. Фото: Максим МАНЮРОВ.

Проблема электронного мошенничества в России приняла угрожающие размеры и требует срочного вмешательства государства, считает известный тележурналист Тимофей Баженов. Только в 2020 году киберпреступники похитили у россиян более 150 миллиардов рублей. Бороться с ними необходимо комплексно, не только силами правоохранительных органов, но и на законодательном уровне.

- Кибермошенники каждый день находят новые лазейки, как обойти закон. Каждый день появляются новые формы преступлений. Количество обманутых граждан растёт как снежный ком, и это тот случай, когда государство должно незамедлительно вмешаться, – отметил Тимофей Баженов.

Телеведущий подчеркнул: огромная часть обманутыми киберпреступниками людей — это пенсионеры. Пожилые люди более доверчивы, к тому же далеко не все из них знакомы с интернет-технологиями, поэтому их гораздо легче поймать на удочку мошенников. Тимофей Баженов признался, что эта проблема не обошла стороной и его собственную семью. Жертвой преступников стала мать телеведущего. При этом телефонные операторы и банки не несут никакой ответственности, хотя все инструменты для выявления и предупреждения таких действий у них имеются. Необходимо законодательно обязать операторов отвечать за каждый случай мошенничества, в том числе с помощью штрафных санкций, тогда проблема сдвинется с места.

- Это говорит о том, что борьба с электронным мошенничеством должна вестись с участием не только депутатов Госдумы, но и банков, сотовых операторов, провайдеров и спецслужб, - подчеркнул Тимофей Баженов.

С тедежурналистом согласен и владелец IT-компании Евгений Видякин. По его словам, проблема, к сожалению, далеко не нова. Вероятно, решить ее поможет масштабное информирование населения. Людей необходимо учить главным мерам безопасности в Интернете, которые помогут им не стать добычей преступников.

- Как всегда, проблемы с безопасностью у пользователей лежат в плоскости некомпетентности самих пользователей. Раньше люди открывали подозрительные файлы из почты, теперь мы сканируем QR-коды, совершенно не понимая, что там. Ничего нового, - считает Евгений Видякин.

Ситуацию также прокомментировала юрист по телекоммуникациям Ольга Киселёва: по словам эксперта, буму киберпреступности и телефонного мошенничества поспособствовала пандемия. В период самоизоляции многие сервисы перешли на онлайн-работу, и киберпреступники придумали десятки новых способов для похищения денежных средств у населения. При этом государство и законодательство попросту не успевают развитием методов электронного мошенничества.

Тимофей Баженов предложил три важных шага, которые, по его мнению, помогут государству остановить разгул кибермошенников. Во-первых, необходимо на законодательном уровне правильно квалифицировать электронное мошенничество. Во-вторых, следует ввести более серьезные наказания за совершенные киберпреступления. И в-третьих, государству стоит выработать комплекс мер против электронных мошенников, в том числе массовое информирование граждан о способах краж в вирутальном пространстве и методах защиты от них.