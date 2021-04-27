Тимофей Баженов заявил о готовности выдвинуться в депутаты Госдумы РФ

Тимофей Баженов заявил о своей готовность баллотироваться в Государственную думу России. Фото: Максим МАНЮРОВ.

Тимофей Баженов заявил о своей готовности баллотироваться в Государственную думу России. С таким предложением к известному тележурналисту обратились участники круглого стола московского отделения Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено обсуждению экологических проблем города, в том числе будущему зеленых зон Москвы.

Во время дебатов волонтёр акции «Мы вместе» Александра Кашурникова предложила Тимофею Баженову выдвинуться в депутаты Госдумы.

- Принимая во внимание вашу известность, общественную работу, глубокое знание проблем экологии и проблематики районов северо-востока Москвы, хочу предложить вам выдвинуться в депутаты Госдумы, - отметила участница команды «Молодёжки ОНФ». Заявление Александры Кашурниковой горячо поддержали все участники круглого стола.

В ответ на предложение общественников представлять интересы жителей столицы в Госдуме Баженов заявил, что готов пойти на выборы. Телеведущий подчеркнул, что всегда готов работать на благо москвичей.

- Я смогу побороться за мандат депутата, если вы даёте мне такой кредит доверия. За время своей деятельности в Движении Баженова, я хорошо изучил актуальные проблемы северо-востока и востока столицы. И главное, что у меня есть силы и энергия сделать жизнь москвичей комфортнее и безопасней, - заявил Тимофей Баженов.

Во время круглого стола обсуждалась одна из самых волнующих москвичей проблем — сохранение парков и скверов столицы: «Будущее зеленых зон Москвы: «тихое» уничтожение или системное озеленение». Тимофей Баженов, как признанный эксперт в области экологии, сделал доклад по проблемам создания благоприятной окружающей среды. В своих выводах тележурналист использовал обращения жителей Москвы.

В ходе дискуссии эксперты и представители общественных организаций обсудили рост экологической сознательности москвичей. Люди хотят жить в чистых и комфортных районах, поэтому готовы помогать властям создавать и поддерживать благоприятную среду. Особенно это важно в условиях мегаполиса, когда городская инфраструктура наступает и теснит зеленые насаждения столицы. Нагрузка на городские парки и природоохранные территории растет день ото дня.

Результатом круглого стола стала выработанная его участниками резолюция: сохранение и развитие зелёных зон — это неотъемлемая часть права граждан на благоприятную экологическую среду. И это право требует совершенствования законодательства не только в экологической сфере, но и в смежных отраслях. Участники дискуссии обратились к Государственной думе нового созыва с призывом обратить особое внимание на природоохранные проблемы. По их мнению, необходимо разработать и принять комплекс законов, ужесточающих ответственность за нарушения в сфере экологии.