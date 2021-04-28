В последние дни апреля в Москву придет потепление Фото: Артем КИЛЬКИН

В последние дни апреля в Московский регион придет потепление. Синоптики обещают, что 29-30 апреля температура воздуха прогреется до +11…+13 тепла.

А начало мая принесет с собой дожди, так что отправиться на шашлыки в этом году, скорее всего, не получится, передает РИАМО.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что холодная и дождливая погода будет господствовать в Москве и области почти до 9 мая. И только после этой даты в регион придет потепление.

Пока же, не стоит прятать зонтики. Накануне в Подмосковье выпало треть месячной нормы осадков.

Снег с дождем шел почти 12 часов. Его принес с собой циклон, который накрыл европейскую часть страны.

28 апреля в Московской области тоже обещают дожди, но они пройдут локально, сообщает сайт Подмосковье сегодня.