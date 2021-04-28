Тимофей Баженов: Система мониторинга и контроля за всеми выбросами должна стать обязательной в России

Тележурналист и лидер экологического общественного движения Тимофей Баженов. Фото: Максим МАНЮРОВ.

Необходимо обязать владельцев промышленных предприятий платить за вред, причиненный окружающей среде, заявил тележурналист и лидер экологического общественного движения Тимофей Баженов. Для этого государству необходимо ввести постоянную систему мониторинга за всеми выбросами в атмосферу.

Известный телеведущий напомнил, что президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию акцентировал особое внимание на экологической ответственности граждан и предприятий. В числе главных приоритетов природоохранной политики страны глава государства назвал снижение объема вредных выбросов с помощью жесткого контроля.

Тимофей Баженов отметил, что такая система контроля должна действовать на постоянной основе.

- Необходимо создать жесткую систему мониторинга и контроля за выбросами. Это обязательно, - подчеркнул лидер общественного движения.

Тимофей Баженов выступил за принятие закона, устанавливающего материальную ответственность владельцев предприятий за вред, нанесенный природе. Крупные финансовые штрафы заставят владельцев производств минимизировать ущерб, наносимый окружающей среде, уверен тележурналист.

- Я считаю, что тезис, о том, что получил прибыль убери за собой, абсолютно верный, - подчеркнул Баженов. - Если ты намусорил, так будь добр, исправь ситуацию. Если ты не в состоянии сделать это по собственному желанию и подобру-поздорову, тогда государство должно заставить платить деньгами, репутацией, здоровьем и свободой.

Ранее Тимофей Баженов заявил о своей готовности баллотироваться в Государственную думу России. С таким предложением к известному тележурналисту 27 апреля обратились участники круглого стола московского отделения Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено обсуждению экологических проблем города, в том числе будущему зеленых зон Москвы.

Во время дебатов волонтёр акции «Мы вместе» Александра Кашурникова предложила Тимофею Баженову выдвинуться в депутаты Госдумы.

- Принимая во внимание вашу известность, общественную работу, глубокое знание проблем экологии и проблематики районов северо-востока Москвы, хочу предложить вам выдвинуться в депутаты Госдумы, - отметила участница команды «Молодёжки ОНФ». Заявление Александры Кашурниковой горячо поддержали все участники круглого стола.

В ответ на предложение общественников представлять интересы жителей столицы в Госдуме Баженов заявил, что готов пойти на выборы. Телеведущий подчеркнул, что всегда готов работать на благо москвичей.

- Я смогу побороться за мандат депутата, если вы даёте мне такой кредит доверия. За время своей деятельности в Движении Баженова, я хорошо изучил актуальные проблемы северо-востока и востока столицы. И главное, что у меня есть силы и энергия сделать жизнь москвичей комфортнее и безопасней, - заявил Тимофей Баженов.