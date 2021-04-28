Ректор РХТУ Мажуга: Экспорт образования принесет России миллиарды долларов

Ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Фото, Данил ГОЛОВКИН.

Экспорт образования может стать одной из весомых статей дохода в бюджет России, заявил ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Руководитель одного из крупнейших вузов страны уверен, что наша страна обладает всем необходимым технологическим и интеллектуальным потенциалом для того, чтобы заработать на образовательных программах миллиарды. Эксперт уверен: России необходимо приступить к масштабному экспорту образования и достичь мирового лидерства в этой области.

- Россия обладает огромным потенциалом для выхода на мировой рынок образования, однако до сих пор мы предпочитаем экспорту образования сбыт нефти и газа, - отметил Александр Мажуга. - Считаю, именно экспорт российского образования должен определять уровень геополитического влияние нашей страны. Как показывает статистика, па экспорте образования Россия заработала за год менее одного миллиарда долларов. Эта цифра должна быть в десятки раз больше.

Глава РХТУ привел в пример другие страны, зарабатывающие на экспорте знаний миллиарды. Образовательный бизнес — весьма прибыльная сфера: общий годовой оборот рынка достигает 365 миллиардов долларов. Российской системе образования тоже есть что предложить на международном рынке. Александр Мажуга уверен, что отечественные программы вполне могут конкурировать с зарубежными. При этом многие иностранные студенты проявляют интерес к отечественным вузам.

Ректор университета отметил, что зарубежные студенты, проходящие обучение в отечественных вузах, изучают русский язык, культуру и историю нашей страны. Все это впоследствии помогает формировать положительный образ России за рубежом.

Ранее Александр Мажуга заявил о намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ. По словам ректора РХТУ, он хочет стать депутатом, чтобы на законодательном уровне исправлять ошибки в развитии медицины, образования и науки. Для этого, считает Мажуга, в нашей стране нужно повысить качество образования и создать все необходимые условия для работы ученых, чтобы талантливые специалисты не стремились уехать за рубеж.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Менделеева. В 2014 году защитил диссертацию и получил степень доктора химических наук. Александр Мажуга занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул и лечения онкологии с помощью магнитных наночастиц. Входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Александр Мажуга - автор более 250 научных статей.