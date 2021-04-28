Депутат Петр Толстой: Нулевая ипотека для многодетных – реальная задача

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Фото: Александр ЧИКИН.

Депутат Государственной Думы Петр Толстой уверен, что государству необходимо ввести ипотеку с нулевыми процентами для семей с тремя и более детьми. По мнению вице-спикера Госдумы, эта перспектива вполне реальна. Такая мера поддержки окажется весомой помощью для тысяч многодетных семей по всей России.

- В принципе, надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать, - заявил Петр Толстой в интервью ТАСС.

Парламентарий привел в пример финансовые организации, которые получают прибыль от ипотечного кредитования, а затем отчитываются об успехах.

- У нас, к сожалению, очень мало многодетных семей. Это, как говорят наши финансисты, абсолютно счетная позиция. Поэтому, в их случае можно обойтись без этих процентов, – пояснил Толстой.

Вице-спикер Госдумы напомнил о том, что Правительство может самостоятельно устанавливать правила для банков.

- Проблема в том, что все считают, что банки — это какие-то священные коровы. Нет, это просто механизмы, которые контролируются непосредственно акционерами и государством, - подчеркнул депутат.

В апреле этого года Петр Толстой возглавил рабочую группу по формированию мер поддержки для родителей с тремя и более детьми. Главная цель ее деятельности — разработать программу, которая в перспективе поможет России выбраться из демографической ямы. Рабочая группа была сформирована для исполнения задач, поставленных в Послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию в части поддержки многодетных семей и семей с детьми. Речь идет о мерах помощи молодым родителям, выплатах для беременных женщин, поддержке семей с детьми с низким уровнем дохода и т. д. Принять пакет законов предполагается до конца весенней сессии Государственной Думы.

Петр Толстой - государственный и политический деятель, журналист, продюсер и телеведущий. С 2016 года занимает пост заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. Автор и ведущий многих популярных телепрограмм, в том числе "Время покажет" и "Политика". Петр Толстой выступил соавтором 54 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.