Тимофей Баженов призвал москвичей принять участие в «Диктанте Победы»

Проверить свои знания о событиях тех лет могут все желающие. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате в 80-ти странах мира и на очных площадках, организованных в 30-ти государствах.

«В этом году 9 мая мы будем отмечать 76-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Этот день – память об истории нашей страны. Память о настоящих героях, отдавших свои жизни ради свободы Родины, ради мирного и счастливого будущего.

В России, наверное, нет ни одной семьи, которую бы не коснулась эта война. И мы обязаны знать, хранить и передавать подрастающему поколению память о той невероятной цене, которую заплатили наши близкие.

Считаю, что принять участие в «Диктанте Победы» – долг каждого сознательного гражданина», – прокомментировал тележурналист и общественник Тимофей Баженов.