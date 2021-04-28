Правозащитница Разворотнева призвала снизить плату за ЖКУ на 30%

Во время акции «МИНУС 30%» Светлана Разворотнева разрезала гигантский символический макет платежки. Фото: Сергей ХАРЛАМОВ.

Правозащитница Светлана Разворотнева призвала государство снизить плату за ЖКУ на 30%. Во время акции «МИНУС 30%», состоявшейся 28 апреля в столичном районе Чертаново Северное, лидер «Школы ЖКХ» вместе со своими сторонниками разрезала гигантский символический макет платежки. Таким образом участники акции выразили протест против необоснованного завышения коммунальных тарифов.

«Школа ЖКХ» - просветительский проект, запущенный по инициативе председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОПРФ Светланы Разворотневой. Каждый урок школы помогает жителям столицы разобраться в коммунальных премудростях. Очередное занятие «Школы ЖКХ» стало выездным. Правозащитница вместе с жителями района оценила энергоэффективность многоквартирного дома и состояние его инженерного оборудования. Для этого участники урока использовали тепловизор. Светлана Разворотнева рассказала жильцам о том, как уменьшить ежемесячную сумму в платежке за услуги ЖКХ. По ее словам, коммунальные платежи реально снизить более чем на 30%.

- Россияне могут и должны платить за услуги ЖКХ меньше! Это реально, если мы сможем изменить ряд законов и принять соответствующие программы. Сэкономить наши средства поможет только комплексный подход, - подчеркнула Светлана Разворотнева.

Правозащитница назвала комплекс мер, который положительно скажется на качестве обслуживания домов и поможет снизить суммы, которые российские семьи тратят на оплату коммунальных услуг. Среди них - реализация государственной программы энергосбережения в многоквартирных домах, прозрачная системы расчетов с поставщиками ресурсов, а также отказ от ежегодного обязательного повышения тарифов. Кроме того, Разворотнева считает необходимым проводить регулярный аудит ресурсоснабжающих компаний, а работу управляющих организаций оплачивать только после подписания акта сдачи-приемки работ со стороны уполномоченных собственников.

Жители района поддержали правозащитницу и поблагодарили «Школу ЖКХ».

- Повышение правовой и бытовой грамотности в вопросах ЖКХ, действительно поможет нам экономить средства, - считает жительница района Оксана Форощук. По ее мнению, коммунальные службы обязаны аргументировать повышение тарифов, а жители — проявлять активную позицию, добиваясь возможности всестороннего контроля над действиями подрядчиков и управляющих компаний.

- Снизить расходы на услуги ЖКХ на треть – это сохранить от 1500 до 3000 руб. в месяц в бюджете семьи. Это важно. Особенно для нас, пенсионеров, - подчеркнула москвичка Лилия Федоровна Минакова.

Проект «Школа ЖКХ» был запущен в феврале 2021 года по инициативе Светланы Разворотневой в Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном АО Москвы. Занятия школы включают в себя как цикл лекций, так и практические занятия. На уроках жители столицы повышают свою правовую грамотность в коммунальной сфере и в вопросах капитального ремонта домов. Во время занятий москвичи получают навыки грамотного и эффективного общения с представителями управляющих компаний и подрядных организаций, занимающихся ремонтными работами. Жители Москвы также изучают устройство строительных и инженерных систем зданий.