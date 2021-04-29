Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «В первом квартале москвичи купили у города почти 400 квартир»

Всего продано жилья на сумму 4,5 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2021 года в столице участники городских торгов купили 397 квартир общей площадью 19,4 тысячи квадратных метров. Всего продано жилья на сумму 4,5 миллиарда рублей. На торгах были представлены квартиры в новостройках, а также комнаты и квартиры во вторичном жилье. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году средняя цена за квадратный метр по итогам торгов составила 163,7 тысячи рублей на вторичном жилье и 262,2 тысячи рублей – в новостройках, - отметил заммэра. - Квартиры, которые предлагает город, пользуются спросом у граждан. В первом квартале этого года в городской бюджет за счет продажи квартир поступило на 21,6 процента больше средств, чем за те же месяцы прошлого года. Все вырученные средства идут на строительство новых домов, в том числе на жильё для москвичей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий».

В этом году средняя конкуренция за квартиры в новостройках составила 34 человека на лот, за вторичное жильё - 12 человек.

«Покупка квартир напрямую от города имеет ряд преимуществ, - говорит руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. - Новостройки, в которых продается жилье, сдаются в полном соответствии с нормативами ввода в эксплуатацию, большая часть квартир продаются уже с отделкой, а начальная цена объектов формируется на нижнем уровне рынка. При этом город гарантирует чистоту и прозрачность сделки».

По его словам, сейчас на торги по продаже выставлено свыше 500 объектов жилой городской недвижимости. Лотовая документация и планировки квартир - на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Для жителей».

КОНКРЕТНО

Больше всего жилой недвижимости продано на юго-западе города – 123 квартиры. В остальных округах такие цифры:

- на северо-востоке - 67 квартир;

- на севере - 31;

- в центре - 26;

- на юге - 20;

- на западе - 7;

- на юго-востоке - 6;

- на северо-западе - 2;

- на востоке и в Зеленограде - по 1.

Еще 113 квартир, принадлежащих городу и подведомственным организациям, были проданы в Подмосковье:

- в поселке Заречье Одинцовского района - 23;

- в Подольске - 90.

В новостройках площадь выставленных на торги квартир составила от 31 до 174 квадратных метров. Площадь комнат и квартир во вторичном жилье – от 5,8 до 71,4 квадратных метра.