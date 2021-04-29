В Москве число самозанятых выросло до 565 тысяч

К 1 апреля 2021 года число самозанятых в Москве достигло 565,2 тысячи человек или 27% от общего числа всех самозанятых, зарегистрированных в России. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К 1 апреля 2021 года число самозанятых в Москве достигло 565,2 тысячи человек или 27% от общего числа всех самозанятых, зарегистрированных в России. С начала года статус самозанятых в столице получили 86 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Популярность режима самозанятых среди москвичей продолжает расти, ежемесячно этот статус получают более 25 тысяч человек, - отметил заммэра. - В бюджет Москвы в январе-марте 2021 года поступило 876,1 миллиона рублей налога на профессиональный доход, что в 2,6 раза больше, чем за те же месяцы предыдущего года».

К 1 апреля этого года суммарный доход, полученный столичными самозанятыми с начала 2019 года после запуска специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», превысил 157 миллиардов рублей – 45% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в РФ.

«В свою очередь средний размер чека самозанятых составил 2063 рубля, увеличившись по сравнению с началом 2021 года на 8 процентов», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Кроме того, в Москве самозанятые активно участвуют в госзакупках малого объема на Портале поставщиков. Как пояснили в Департаменте информационных технологий Москвы, самозанятые наравне с другими представителями бизнеса могут отслеживать закупки, получать уведомления и вести электронный документооборот в личном кабинете Портала.

Для них также запустили полезную функцию, позволяющую контролировать денежные поступления. Благодаря этому при приближении суммы к допустимому лимиту годового дохода в 2,4 миллиона рублей предприниматель получит уведомление. Такая напоминалка поможет ему сохранить налоговый статус самозанятого. Если его прибыль будет выше лимита, тогда нужно перейти на другой налоговый режим.