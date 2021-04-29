ВЭБ.РФ признал «зелёным» выпуск облигаций правительства Москвы

Комитет по зелёному финансированию ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций города Москвы зелёным финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ. Фото: Shutterstock

Комитет по зелёному финансированию ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций города Москвы зелёным финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ. Это уже второй выпуск облигаций, признанный соответствующим методологии ВЭБ.РФ (после осеннего выпуска облигаций РЖД. - Прим.) и первый, выпущенный субъектом РФ. Методология одобрена ранее на межведомственной рабочей группе под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова.

«Проекты, на которые пойдут вырученные от продажи облигаций средства, полностью соответствуют критериям таксономии, – заявил первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. – Это и развитие московского метрополитена, полностью работающего на электричестве, и замена автобусов на электробусы».

Столичные власти подчеркивают, что Москва размещает облигации для увеличения финансирования проектов развития.

«Все социальные обязательства города выполняются за счет собственных источников, займы привлекаются для наращивания инвестиционных расходов Москвы, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В столице реализуется большое количество «зеленых» проектов, в первую очередь, это строительство Большой кольцевой линии метро, закупка электробусов – это экологически чистый транспорт, признанный во всем мире. Поэтому один из наших выпусков объемом 70 миллиардов рублей будет «зеленым», хотя общий объем экологических проектов в Москве гораздо больше. Наш первый выпуск, который мы разместили на этой неделе, уже продемонстрировал высокий интерес иностранных инвесторов. Мы полагаем, что «зеленые» облигации будут еще более востребованы международной аудиторией».

За последние десять лет городом проводится системная и последовательная политика, направленная на улучшение экологической ситуации в Москве.

«Зелёные облигации станут новым инструментом, позволяющим ускорить реализацию важных проектов по развитию экологически чистого общественного транспорта, - сказала заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева. - В 2021 году город планирует закупить около 400 электробусов. Замена одного дизельного автобуса на электробус позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ в столице на 190 - 260 килограммов в год в зависимости от класса автобуса и снизить выбросы углекислого газа (CO2) на 60,5 тонн в год».