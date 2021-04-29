Ученый Мажуга: Наращивание научных исследований приведет РФ к геополитическому лидерству

Ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Фото, Данил ГОЛОВКИН.

Пандемия СOVID-19 изменила мир, в котором наука теперь играет ключевую роль. От того, как дальше будут развиватьс янаучные исследования, зависит положение России в международной политике, заявил ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

По его словам, Россия первой ответила на вызов пандемии и создала вакцину от коронавируса.

- Мы должны понимать, что это стало возможным благодаря многолетним фундаментальным исследованиям. Это серьезный успех, но впереди мир ждут другие, не менее опасные вызовы. Поэтому следует наращивать наработки, проводить фундаментальные исследования, которые спустя годы приведут к успеху, - отметил Александр Мажуга.

Чтобы российские ученые и дальше проявляли себя в мировой науке, государству необходимо обратить особое внимание на финансирование их исследований и создание комфортных условий работы. Мажуга уверен: для сохранения мирового первенства нужно привлекать новые инвестиции и улучшать условия труда ученых.

- Сегодня государство берет на себя 60-70% расходов на исследовательские работы, доля бизнеса в финансировании российской науки обычно составляет 30-40%, - подчеркнул ректор вуза.

Глава РХТУ считает, что для достижения баланса необходимо сделать равными доли инвестиций государства и бизнеса в исследования. Компании активно внедряют в производство научные достижения, а также получают молодых специалистов, большинство из которых — выпускники государственных вузов.

Ранее Александр Мажуга заявил о намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ. По словам ректора РХТУ, он хочет стать депутатом, чтобы на законодательном уровне исправлять ошибки в развитии медицины, образования и науки. Для этого, считает Мажуга, в нашей стране нужно повысить качество образования и создать все необходимые условия для работы ученых, чтобы талантливые специалисты не стремились уехать за рубеж.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Менделеева. В 2014 году защитил диссертацию и получил степень доктора химических наук. Александр Мажуга занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул и лечения онкологии с помощью магнитных наночастиц. Входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Александр Мажуга - автор более 250 научных статей.