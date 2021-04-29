Герой России космонавт Роман Романенко предложил открыть кадетские классы во всех школах Москвы

Депутат Госдумы, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. Фото из личного архива.

Кадетские классы должны быть организованы в каждой школе Москвы, считает депутат Госдумы, летчик-космонавт Роман Романенко. Герой России уверен, что такие классы являются важной частью патриотического воспитания и учат ребят правильным и полезным вещам.

- Помимо создания надёжного фундамента для последующей карьеры, такие классы воспитывают в ребятах волю, самодисциплину, способность к стратегическому мышлению. Ребята из кадетских классов никогда не будут без дела болтаться на улице, не обидят слабого, всегда помогут нуждающемуся. Кадетское образование – это не только школьные предметы, а, в первую очередь, хорошее воспитание, которое растит порядочных людей и настоящих патриотов, - прокомментировал Роман Романенко после посещения кадетских классов на юге Москвы.

Депутат рассказал, что предложение открыть кадетские классы во всех школах столицы он слышит регулярно, общаясь с учителями, родителями и воспитанниками-кадетами.

- Кадетские классы дают учащимся всестороннее развитие и воспитание. И мы не должны ограничивать количество школ, участвующих в проекте, лишая тем самым многих талантливых ребят возможности получить такое качественное образование. Пришло время расширить проект и внедрить его в каждом районе, в каждой московской школе, - уверен Роман Романенко.

Впервые проект «Кадетский класс в московской школе» был запущен в 2014 году. С тех пор они были открыты в более чем 200 школах столицы. Обучение в кадетских классах проходят около 200 тысяч детей. Попасть в такие классы может не каждый: перед поступлением ученики проходит предварительный отбор. Претенденты на обучение должны продемонстрировать хорошее знание русского языка, математики и ОБЖ, а также отличную физическую форму.

При поступлении в кадетский класс большим бонусом является участие ребенка в олимпиадах - Всероссийской олимпиаде школьников, Московской олимпиаде школьников и Московской олимпиаде «Не прервется связь поколений». Кроме общеобразовательных предметов воспитанники кадетских классов на выбор изучают дополнительные курсы: «Основы навигации», «Робототехника», «Основы пилотирования», «Дипломатический этикет» и другие.

Ранее Романенко предложил ввести в Москве компенсацию для родителей, возмещающую им половину затрат на занятия детей спортом и на проезд к местам соревнований. Депутат Госдумы считает, что такая мера поддержки семей будет хорошим стимулом популяризации спорта у детей и подростков.

Романенко также предложил разработать государственную программу частичной компенсации туристических поездок для пенсионеров. По его мнению, Правительство могло бы увеличить сумму туристического кэшбэка для людей старшего возраста с 20 до 30%. Но главное, считает космонавт, всем без исключения пожилым людям нужно предоставить возможность путешествовать по родной стране. Для этого необходимо ввести ежегодные субсидии, которые позволили бы пенсионерам отправляться в поездки по России.