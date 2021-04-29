Тимофей Баженов предостерёг граждан о возможных кибератаках на сайтах продажи авиабилетов

Тимофей Баженов.

«К сожалению, кибермошенники успевают подстроиться под все нововведения, которые происходят в жизни граждан. В пандемию, перед началом сезона отпусков, праздников и прочих событий – они находят способы воспользоваться доверием людей и забрать их денежные средства. В сложившейся ситуации с продлением выходных дней, многие жители решили отправиться на Юга. За апрель месяц рекордное количество запроса «купить дёшево билеты» в поисковых системах, этим и решили воспользоваться злоумышленники.

Считаю, что в первую очередь государство и компании, несущие ответственность за информационную безопасность в сети интернет, должны оперативно реагировать на подозрительную активность сайтов.

Сами жители должны быть более бдительными. Прежде чем вводить свои банковские данные, необходимо изучить всю представленную информацию. А ещё лучше осуществлять банковские операции на официальных и проверенных источниках», – пояснил известный тележурналист и общественник Тимофей Баженов.

За апрель месяц эксперты установили почти 13 тысяч переходов пользователей по ссылкам, где предлагают дешёвое путешествие. Вредоносные платформы могут полностью копировать дизайн сайта известных агрегаторов авиабилетов. При введении банковских реквизитов для оплаты билета, средства поступают на счёт мошенникам.

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