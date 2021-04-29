В Химках из-под земли забил огромный гейзер Фото: кадр с видео

В Химках из-под земли забил настоящий гейзер. Столб воды поднялся в несколько раз выше деревьев.

Все произошло на Международном шоссе. Жители города стали очевидцами необычного происшествия.

Кто-то даже записал на видео все происходящее. Там, где совсем недавно был лесной массив, теперь бьет фонтан. Причем напор воды совсем не слабый.

Как стало известно Life.ru, данное явление вовсе не природного характера, а вполне себе рукотворное.

Все произошло на территории газораспределительной станции, а гейзер – это технологический сброс конденсата.