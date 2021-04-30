В Москве преобразуют ещё 26 бывших промзон

Общий объем инвестиций в проекты составит более одного триллиона рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

На заседаниях Градостроительно-земельной комиссии Москвы одобрено комплексное развитие участков бывших промзон столицы. Общий объем инвестиций в проекты составит более одного триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В апреле этого года были одобрены проекты решений о комплексном развитии 26 участков бывших промышленных зон в рамках проекта «Индустриальные кварталы», - сказал заммэра. - Их общая площадь превышает 249 гектаров. Размеры участков варьируются от 0,56 до 32 гектара. В будущем там появятся современные экологичные производства, объекты социального назначения и соответствующая инфраструктура. Реализация этих проектов позволит городу получить более 80 тысяч рабочих мест. Планируемый объем частных инвестиций превышает один триллион рублей, а бюджетный эффект составит более 125 миллиардов рублей в год».

Участки находятся в разных округах Москвы. Один - в Зеленограде, два - в СВАО, пять - в ЮАО, три - в ЗАО, четыре – в САО, и больше всего – одиннадцать – в ЮВАО.

«На этих участках планируется возвести более 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Промышленные здания займут 1,79 миллиона квадратных метров, общественно-деловая застройка – 2,47 миллиона квадратных метров. Сроки реализации проектов в зависимости от территории составят от 4 до 15 лет».

Ранее еще по четырем территориям приняты решения о комплексном развитии по инициативе города. В бывших промзонах «Братцево», «Чертаново», «Южное Бутово» и «Алтуфьевское шоссе» на площади почти 60 гектаров появятся производственные и общественно-деловые здания. Редевелопмент бывшей промзоны «Южное Бутово» и «Алтуфьевское шоссе» также включает в себя жилую застройку, образовательные, спортивные и медицинские комплексы. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составит почти 82 миллиарда рублей. При этом создается более 15 тысяч рабочих мест. Ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 4,9 миллиарда рублей в год. Договоры по этим проектам планируется заключить во втором - третьем квартале этого года.