Московский зоопарк с 1 мая начнет работать по летнему расписанию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 мая Московский зоопарк переходит на летнее расписание работы. Время посещений увеличат на 3,5 часа.

Утром двери зоопарка будут открываться для посетителей в 7:30, а закрываться в 22:00 вечера.

Гостей зоопарка приглашают познакомиться с росомахой Кренделем, она предпочитает обследовать свои владения по утрам.

Проведать панд Жуи и Диндин, эти ребята любят лакомиться бамбуком сразу после пробуждения. А их красные соседи – панды Рыжик и Зень - активны в вечернее время суток.

Еще один аргумент в пользу утреннего визита – это хищники, которые с удовольствием выходят к завтраку на свежий воздух.

Трапезничать на улице предпочитают львы, тундровые волки, бурая медведица Роза и гималаец Алладином.

С приходом тепла на улицу все чаще стали выходить кошачьи лемуры, зебра, жирафы Липа и Самсон.

Кстати, летний сезон многие обитатели встречают с потомством. Пополнение у кудрявых пеликанов.

В пресс-службе зоопарка обратили внимание посетителей на ремонтные работы. Пока пешеходный мост на Новую территорию остается закрытым, пройти можно через улицу Большая Грузинская, сообщает РИАМО.

Ранее сообщалось, что Московском зоопарке открыли сезон свадебных церемоний. Уточняется, что регистрацию можно организовать в цветнике напротив оранжереи, а в непогоду церемонию можно провести внутри особняка, передает "Москва 24". Подробнее: https://www.m24.ru/news/gorod/30042021/163524?utm_source=CopyBuf